Мужчина на юго-западе Москвы пытался ограбить подростка в подъезде

«По данным следствия, 29 июня 2025 года фигурант, находясь в подъезде жилого дома на проспекте 60-летия Октября, напал на несовершеннолетнего с целью хищения его имущества. Однако не смог довести преступление до конца, ввиду того, что потерпевший оказал активное сопротивление, после этого мужчина скрылся с места происшествия», — сказали в ведомстве.