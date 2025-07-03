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Мужчина на юго-западе Москвы пытался ограбить подростка в подъезде

Задержан 35-летний обвиняемый в нападении на несовершеннолетнего на юго-западе столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета (СК) России по столице.

«По данным следствия, 29 июня 2025 года фигурант, находясь в подъезде жилого дома на проспекте 60-летия Октября, напал на несовершеннолетнего с целью хищения его имущества. Однако не смог довести преступление до конца, ввиду того, что потерпевший оказал активное сопротивление, после этого мужчина скрылся с места происшествия», — сказали в ведомстве.

Фигуранта задержали. С мужчиной провели следственные действия и предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ («Покушение на грабеж с применением насилия»). Ведется следствие.