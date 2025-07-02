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Неизвестный предмет взорвался в руках у мужчины в Копейске

В Копейске 60-летний мужчина пострадал при взрыве неизвестного предмета, который находился у него в руках. В результате взрыва ему ампутировали кисти обеих рук. Как сообщает Следственное управление СК РФ по Челябинской области, дело расследуется по двум статьям: «Покушение на убийство общеопасным способом» и «Незаконное хранение оружия». Во время обыска в доме мужчины нашли обрез охотничьего ружья, порох и патроны.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

2 июля на улице Жданова в Копейске 60-летний местный житель получил тяжелейшие травмы. У него в руках взорвался неизвестный предмет, что привело к ампутации кистей обеих рук.

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Челябинской области, в связи с произошедшим возбуждены уголовные дела по двум статьям: «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконное хранение оружия».

В ходе обысков в жилище мужчины были обнаружены и изъяты обрез охотничьего ружья, две банки с порохом, а также составные части патронов.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства и мотивы произошедшего. Назначены судебные экспертизы, а расследование дела находится на личном контроле руководителя следственного управления.