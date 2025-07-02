Неизвестный предмет взорвался в руках у мужчины в Копейске

2 июля на улице Жданова в Копейске 60-летний местный житель получил тяжелейшие травмы. У него в руках взорвался неизвестный предмет, что привело к ампутации кистей обеих рук.
Как сообщает Следственное управление СК РФ по Челябинской области, в связи с произошедшим возбуждены уголовные дела по двум статьям: «Покушение на убийство, совершенное общеопасным способом» и «Незаконное хранение оружия».
В ходе обысков в жилище мужчины были обнаружены и изъяты обрез охотничьего ружья, две банки с порохом, а также составные части патронов.
В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства и мотивы произошедшего. Назначены судебные экспертизы, а расследование дела находится на личном контроле руководителя следственного управления.