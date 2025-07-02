Неизвестный предмет взорвался в руках у мужчины в Копейске

В Копейске 60-летний мужчина пострадал при взрыве неизвестного предмета, который находился у него в руках. В результате взрыва ему ампутировали кисти обеих рук. Как сообщает Следственное управление СК РФ по Челябинской области, дело расследуется по двум статьям: «Покушение на убийство общеопасным способом» и «Незаконное хранение оружия». Во время обыска в доме мужчины нашли обрез охотничьего ружья, порох и патроны.