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Суд Екатеринбурга арестовал восьмого фигуранта дела об ОПГ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июл — РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 19 июля Азиза Абасова, восьмого фигуранта дела о преступной группе, сообщила пресс-служба инстанции.

Источник: © РИА Новости

«Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Азиза Абасова по 19 июля», — говорится в сообщении.

Следственное управление СК РФ по Свердловской области 28 июня сообщило о задержании в Екатеринбурге шести участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, фигуранты, «входившие в состав этнической преступной группы», причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. До этого суд арестовал до 19 июля семерых фигурантов.

МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России в стране Петра Волковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются «гражданами России, выходцами из Азербайджана».

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