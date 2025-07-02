Мальчик ел магнитные шарики целый месяц

Врачи предупреждают, что предметы, содержащие магниты, представляют серьезную опасность для детей. Проглоченные несколько магнитов могут притягиваться друг к другу через стенки кишки. Это может вызвать сдавление тканей, некроз стенки кишки, разрыв кишечника, перитонит. При подозрении на то, что ребенок съел магнит, нужно сразу обращаться к врачу и ни в коем случае не вызывать рвоту.