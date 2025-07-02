Мальчик ел магнитные шарики целый месяц

Браслет из магнитов достали хирурги из организма 8-летнего мальчика. Всего ребенок умудрился проглотить 38 шариков.
Как узнал «МК», некоторое время назад в приемное отделение Морозовской больницы по направлению из поликлиники поступил мальчик с подозрением на инородное тело в ЖКТ. Ребенка рвало, и у него болел живот.
Маленькому пациенту сделали рентген. Исследование сразу выявило причину недомогания: на снимке в желудочно-кишечном тракте отчетливо просматривалось скопление магнитных шариков. По словам мамы, мальчик мог проглатывать их на протяжении месяца. Уже внутри организма шарики сцепились друг с другом.
В экстренном порядке ребенка госпитализировали в хирургическое отделение. Так как магниты находились в нижнем отделе брюшной полости, их нельзя было извлечь эндоскопическим способом. Поэтому врачи выполнили операцию: во время вмешательства из мальчика извлекли целых 38 магнитных шариков.
После операции мальчику пришлось провести 4 дня в реанимации. Он хорошо перенес операцию, работа организма постепенно наладилась. Через 8 дней пациента выписали.
Врачи предупреждают, что предметы, содержащие магниты, представляют серьезную опасность для детей. Проглоченные несколько магнитов могут притягиваться друг к другу через стенки кишки. Это может вызвать сдавление тканей, некроз стенки кишки, разрыв кишечника, перитонит. При подозрении на то, что ребенок съел магнит, нужно сразу обращаться к врачу и ни в коем случае не вызывать рвоту.