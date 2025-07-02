Пес разорвал голову хозяину от испуга

Как узнал «МК», на днях в Московский областной центр охраны материнства и детства доставили 9-летнего мальчика с рваными ранами головы. Трагедия произошла во время игры с домашним питомцем. Ребенок внезапно дернулся, и это спровоцировало агрессию у собаки. Пес воспринял резкое движение как угрозу и набросился на мальчика: обхватил его голову лапами и несколько раз укусил.