Пес разорвал голову хозяину от испуга

Школьника, которому домашняя собака разорвала голову, спасли подмосковные врачи. Питомец испугался резких движений ребенка и набросился на него.
Как узнал «МК», на днях в Московский областной центр охраны материнства и детства доставили 9-летнего мальчика с рваными ранами головы. Трагедия произошла во время игры с домашним питомцем. Ребенок внезапно дернулся, и это спровоцировало агрессию у собаки. Пес воспринял резкое движение как угрозу и набросился на мальчика: обхватил его голову лапами и несколько раз укусил.
Сначала врачи тщательно очистили поврежденные участки от загрязнений и остановили кровотечение, затем восстановили целостность тканей. Особое внимание уделили внешнему виду ран, учитывая возраст пациента и то, что повреждения находились на голове. Все раны специалисты аккуратно зашили.
Также ребенку прописали курс антибиотиков для предотвращения развития инфекционных осложнений и сделали прививку от бешенства и столбняка.