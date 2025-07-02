В курортном районе Турции разгорелся лесной пожар

Ранее в Турции уже фиксировались масштабные лесные пожары, из-за которых в провинциях Измир, Биледжик и Хатай были эвакуированы свыше 50 тысяч человек, а огонь подходил к жилым и промышленным районам. Власти страны проводят спасательные операции и расследуют причины возгораний, по подозрению в поджогах задержаны 17 человек. Ассоциация туроператоров России сообщила, что данные возгорания не представляют никакой угрозы для туристов.