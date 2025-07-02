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Проехавшегося по московскому ТТК самокатчика оштрафовали и заблокировали

Мужчина, который проехался на электросамокате по московскому Третьему транспортному кольцу (ТТК), получил штраф в пять тысяч рублей. Об этом в среду, 2 июля, сообщили в пресс-службе кикшеринга Whoosh.

Мужчина, который проехался на электросамокате по московскому Третьему транспортному кольцу (ТТК), получил штраф в пять тысяч рублей. Об этом в среду, 2 июля, сообщили в пресс-службе кикшеринга Whoosh.

Отмечается, что, помимо штрафа, самокатчик также получил блокировку в сервисе для аренды транспортных средств, передает агентство городских новостей «Москва».

В обновленной версии правил дорожного движения планируют предусмотреть нормы, касающиеся передвижения граждан на средствах индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты и велосипеды.

Ранее 13-летняя девочка солгала о своем возрасте при регистрации в сервисе и арендовала самокат. Очевидец зафиксировал произошедшее на фото, и у девочки на детской карте образовался минус в 100 тысяч рублей. Какие нарушения правил пользования СИМ могут больно ударить по кошельку и законны ли высокие штрафы в подобных случаях, разбиралась «Вечерняя Москва».