Проехавшегося по московскому ТТК самокатчика оштрафовали и заблокировали

Ранее 13-летняя девочка солгала о своем возрасте при регистрации в сервисе и арендовала самокат. Очевидец зафиксировал произошедшее на фото, и у девочки на детской карте образовался минус в 100 тысяч рублей. Какие нарушения правил пользования СИМ могут больно ударить по кошельку и законны ли высокие штрафы в подобных случаях, разбиралась «Вечерняя Москва».