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Подросток погиб в аварии на трассе в Ростовской области, еще четверо пострадали. Фото

В результате столкновения грузового автомобиля и минивэна на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области погиб подросток, еще шесть человек, среди которых четверо несовершеннолетних, получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

Шесть человек пострадали в аварии Ростовской области (архивное фото).

В результате столкновения грузового автомобиля и минивэна на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области погиб подросток, еще шесть человек, среди которых четверо несовершеннолетних, получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

«На 861-м километре трассы М-4 “Дон” столкнулись грузовик и минивэн. Пострадали шесть человек, из них четверо детей. К сожалению, погиб подросток», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники МЧС России ликвидируют последствия дорожно-транспортного происшествия. Пострадавшие были извлечены спасателями и переданы медицинским работникам. Согласно информации ведомства, на месте происшествия задействованы шесть специалистов и две единицы техники.

Сотрудники МЧС России устраняют последствия ДТП в Ростовской области Фото: МЧС России.