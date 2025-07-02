Подросток погиб в аварии на трассе в Ростовской области, еще четверо пострадали. Фото

В результате столкновения грузового автомобиля и минивэна на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области погиб подросток, еще шесть человек, среди которых четверо несовершеннолетних, получили травмы. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.