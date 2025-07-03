Два фельдшера пострадали в столкновении скорой помощи и легковушки в Истре

«Сегодня примерно в 18:00 на 3 км автодороги “Москва — Волоколамск” произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем марки Honda, допустил столкновение с автомашиной бригады скорой помощи, которая ехала без пациентов. В результате ДТП пострадали два фельдшера 1978 и 1990 годов рождения», — говорится в сообщении.