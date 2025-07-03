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Два фельдшера пострадали в столкновении скорой помощи и легковушки в Истре

Легковой автомобиль и карета скорой помощи столкнулись в муниципальном округе Истра, сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по Московской области.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня примерно в 18:00 на 3 км автодороги “Москва — Волоколамск” произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, водитель 1989 года рождения, управляя автомобилем марки Honda, допустил столкновение с автомашиной бригады скорой помощи, которая ехала без пациентов. В результате ДТП пострадали два фельдшера 1978 и 1990 годов рождения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.