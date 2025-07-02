Клишас: россиянам небезопасно находиться в Азербайджане

По словам Клишаса, в последнее время участились жалобы российских граждан, находящихся в Азербайджане, на применение к ним физического насилия, проверки документов и визиты неизвестных лиц. «Нужно прямо сказать, что на данный момент времени Азербайджан не является безопасной страной для граждан России. Уверен, что привлечение к ответственности виновных в убийстве гражданина Азербайджана будет способствовать укреплению добрососедских отношений двух стран», — отметил парламентарий в своем telegram-канале.