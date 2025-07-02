Под Симферополем потушили крупный пожар

Как сообщалось ранее, инцидент произошел в селе Чистенькое. Там загорелись покрышки и сухая растительность. Сообщалось, что площадь пожара составляла 0,5 гектара. Тушение огня осложняли ветер и жара. При этом пожар угрожал и населенному пункту. К счастью, сотрудники МЧС не допустили распространения огня. Далее пожар удалось локализовать. Площадь возгорания составила 1,5 гектара. На месте происшествия работали 52 человека и 12 единиц техники.