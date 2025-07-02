За пять месяцев 2025 года жители Башкирии отдали мошенникам 1,45 млрд рублей

В Башкирии за пять месяцев 2025 года жители отдали мошенникам более миллиарда рублей. Об этом пишет издание Ufacitynews.ru со ссылкой на начальника управления по борьбе с противоправным использованием ИКТ МВД по республике, полковника полиции Рамиля Тухбатуллина.