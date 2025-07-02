За пять месяцев 2025 года жители Башкирии отдали мошенникам 1,45 млрд рублей

В Башкирии за пять месяцев 2025 года жители отдали мошенникам более миллиарда рублей. Об этом пишет издание Ufacitynews.ru со ссылкой на начальника управления по борьбе с противоправным использованием ИКТ МВД по республике, полковника полиции Рамиля Тухбатуллина.
Как заявил полковник Рамиль Тухбатуллин на пресс-конференции, суммарный ущерб от действий интернет-мошенников составил 1 млрд 456 млн рублей. Всего сотрудники ведомства за январь-май этого года зарегистрировали более 11400 преступлений.
По данным МВД по Башкирии, основная часть мошенничеств совершается с помощью телефонных звонков и сетевых сервисов, например, по купле-продаже товаров. В ведомстве предупреждают всех жителей республики: будьте бдительны и не ведитесь на предложения перевести деньги на «безопасный счет». Таких не существует.
А еще в полиции напоминают, что службы безопасности банков никогда не звонят клиентам по телефону. Если они видят подозрительную операцию, то просто блокируют карту.
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