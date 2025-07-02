Обнаружено изуродованное тело россиянки, пропавшей два месяца назад

В Качканаре (Свердловская область) завершились поиски 25-летней Ирины Ярославцевой, матери двоих детей, пропавшей еще в мае, сообщает kp.ru. Ее тело обнаружили сотрудники полиции 2 июля, подтвердил источник в силовых структурах. Вечером 4 мая женщина вышла из дома и бесследно исчезла. С того момента велись поисковые мероприятия, которые продолжались более полутора месяцев. Мама погибшей, Татьяна, рассказала журналистам, что ее не приглашали на опознание дочери, так как состояние тела не позволяло это сделать. По ее словам, останки оказались сильно изуродованными, поэтому установить причины смерти предстоит экспертам. Сейчас тело направлено на судебно-медицинское исследование. Правоохранители не раскрывают деталей обнаружения погибшей, отметив лишь, что все обстоятельства происшествия тщательно изучаются. Семья Ирины все это время надеялась на благополучный исход поисков, но получила трагические известия. Следственные органы продолжают работу, чтобы выяснить, что именно произошло с молодой женщиной и кто мог быть причастен к ее гибели.