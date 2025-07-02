На трассе в Ростовской области в ДТП с фурой погиб подросток

В Ростовской области в ДТП погиб несовершеннолетний. Об этом сообщили в ГУ МЧС по донскому региону. Авария произошла вечером 2 июля на трассе М-4 «Дон».
По предварительной информации ведомства, столкнулись грузовик и минивэн. В результате сильного удара пострадали шесть человек, из них четверо детей. К сожалению, от полученных травм погиб подросток.
— Сотрудники МЧС России и спасатели деблокировали пострадавших и передали врачам. На месте работают шесть специалистов и две единицы техники ведомства, — говорится в сообщении ведомства.
Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования.
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