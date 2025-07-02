Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе в Ростовской области в ДТП с фурой погиб подросток

В Ростовской области на трассе М-4 Дон в ДТП пострадали шесть человек, один подросток погиб.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области в ДТП погиб несовершеннолетний. Об этом сообщили в ГУ МЧС по донскому региону. Авария произошла вечером 2 июля на трассе М-4 «Дон».

По предварительной информации ведомства, столкнулись грузовик и минивэн. В результате сильного удара пострадали шесть человек, из них четверо детей. К сожалению, от полученных травм погиб подросток.

— Сотрудники МЧС России и спасатели деблокировали пострадавших и передали врачам. На месте работают шесть специалистов и две единицы техники ведомства, — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура организовала проверку по факту произошедшего. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Подпишись на нас в Telegram.