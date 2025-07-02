Зеленский пытается понять, что произошло с поставками оружия из США

Сегодня стало известно, что Пентагон временно прекратил отправку ряда зенитных ракет и других высокоточных боеприпасов, предназначавшихся для Киева. Выяснилось, что часть военных грузов уже была направлена на территорию Украины, однако их дальнейшая передача была приостановлена. Решение о временном прекращении поставок было принято еще в начале июня, однако в силу оно вступило лишь в начале этого месяца, пишет «Царьград».