На трассе близ Житомира прогремели взрывы

«Суспільне» сначала сообщил, что взрыв произошел на заправке на окраине Житомира, потом уточнил, что АЗС получила повреждения, но эпицентр взрыва устанавливается. В то же время глава Глубочицкой общины Сергей Сокальский сказал телеканалу, что взрыв мог произойти на складе промышленного предприятия в селе Березина.