NTV: мощный лесной пожар охватил курортный район Чешме в Турции

Масштабный лесной пожар охватил курортный район Чешме на побережье Эгейского моря в Турции. Огонь подошёл вплотную к жилым домам, из трёх деревень эвакуировали местных жителей, сообщил телеканал NTV.
Днём 2 июля возгорание началось на сельскохозяйственных угодьях в районе Ылдыр. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и перекинулось на лесные массивы. Для борьбы с огнём задействованы 5 самолётов, 18 вертолётов и 36 пожарных машин.
Жители деревень Ылдыр, Гермиян и Нохуталан были эвакуированы в связи с угрозой распространения пожара.
Дым от горящих лесов виден даже на пляжах Чешме, очевидцы публикуют фотографии в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что причиной одного из лесных пожаров в Турции стал местный житель, который пытался сжечь клеща.