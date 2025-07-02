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NTV: мощный лесной пожар охватил курортный район Чешме в Турции

Жителей нескольких близлежащих деревень пришлось эвакуировать.

Источник: Аргументы и факты

Масштабный лесной пожар охватил курортный район Чешме на побережье Эгейского моря в Турции. Огонь подошёл вплотную к жилым домам, из трёх деревень эвакуировали местных жителей, сообщил телеканал NTV.

Днём 2 июля возгорание началось на сельскохозяйственных угодьях в районе Ылдыр. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и перекинулось на лесные массивы. Для борьбы с огнём задействованы 5 самолётов, 18 вертолётов и 36 пожарных машин.

Жители деревень Ылдыр, Гермиян и Нохуталан были эвакуированы в связи с угрозой распространения пожара.

Дым от горящих лесов виден даже на пляжах Чешме, очевидцы публикуют фотографии в социальных сетях.

Ранее сообщалось, что причиной одного из лесных пожаров в Турции стал местный житель, который пытался сжечь клеща.