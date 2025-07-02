NTV: мощный лесной пожар охватил курортный район Чешме в Турции

Днём 2 июля возгорание началось на сельскохозяйственных угодьях в районе Ылдыр. Из-за сильного ветра пламя быстро распространилось и перекинулось на лесные массивы. Для борьбы с огнём задействованы 5 самолётов, 18 вертолётов и 36 пожарных машин.