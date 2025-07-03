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Росприроднадзор зафиксировал разлив нефтепродуктов в ДТП под Волгоградом

Сотрудники Росприроднадзора отобрали пробы почвы на месте ДТП в Дубовском районе Волгоградской области, где 2 июля столкнулись три грузовика, один из которых — бензовоз.

Площадь загрязнения нефтепродуктами составила 50 квадратных метров.

По предварительной информации, земельный участок относится к невыделенным землям Дубовского муниципального района, категория которых не установлена.

По результатам получения лабораторных исследований будет принято решение о применении административного воздействия к виновному лицу и произведен расчет причиненного ущерба, добавили в ведомстве.

Напомним, авария произошла на трассе «Сызрань-Саратов-Волгоград». В аварии погиб человек. Из-за ДТП было введено реверсивное движение, а в обе стороны от места аварии образовались многокилометровые пробки.