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Reuters: сокращение поддержки США ослабит защиту ВСУ от наступления и авиаударов

Решение Вашингтона временно прекратить поставки критически важных вооружений, включая ракеты для Patriot и артиллерийские снаряды, вызвало резкую реакцию Киева. Украина предупредила, что это ослабит ее способность отражать российские авиаудары и вести наступательные операции. Об этом пишут СМИ.

США приостановили поставки оружия Украине.

Решение Вашингтона временно прекратить поставки критически важных вооружений, включая ракеты для Patriot и артиллерийские снаряды, вызвало резкую реакцию Киева. Украина предупредила, что это ослабит ее способность отражать российские авиаудары и вести наступательные операции. Об этом пишут СМИ.

«Решение Вашингтона приостановить поставки критически важного оружия на Украину вызвало беспокойство у Киева. Этот шаг ослабит его способность защищаться от усиливающихся авиаударов и наступления на поле боя. Пауза Пентагона, вызванная опасениями, что запасы США слишком малы, началась в последние дни», — передает международное агентство новостей Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Ранее стало известно, что США приостановили часть военной помощи Украине из-за опасений по поводу собственных запасов. Среди задержанных поставок — 30 ракет для ЗРК Patriot, почти 8500 снарядов калибра 155 мм, более 250 высокоточных ракет GMLRS и 142 ракеты Hellfire, писала «Национальная служба новостей».

Генсек НАТО Марк Рютте не стал критиковать США за сокращение поставок оружия Украине. Комментируя ситуацию, он заявил, что хотя США должны заботиться о своих запасах, Украина «не может обойтись без поддержки» в вопросах ПВО и боеприпасов, сообщала «Национальная служба новостей».

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