Reuters: сокращение поддержки США ослабит защиту ВСУ от наступления и авиаударов

«Решение Вашингтона приостановить поставки критически важного оружия на Украину вызвало беспокойство у Киева. Этот шаг ослабит его способность защищаться от усиливающихся авиаударов и наступления на поле боя. Пауза Пентагона, вызванная опасениями, что запасы США слишком малы, началась в последние дни», — передает международное агентство новостей Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.