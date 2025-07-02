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Стали известны подробности взрыва на АЗС в Житомире. Видео

В Житомире на северо-западе Украины раздались два мощных взрыва. Один из них — в районе заправки. В результате ЧП двое человек погибли. Еще 15 пострадали. Об этом рассказал глава областной военной администрации Виталий Бунечко.

На трассе близ Житомира прогремели два взрыва.

В Житомире на северо-западе Украины раздались два мощных взрыва. Один из них — в районе заправки. В результате ЧП двое человек погибли. Еще 15 пострадали. Об этом рассказал глава областной военной администрации Виталий Бунечко.

«Произошло два взрыва. Два человека погибли, еще 15 пострадали. Повреждены частные дома», — сказал Бунечко.

В настоящее время в городе помимо заправки горят также расположенные поблизости жилые и нежилые здания и ряд автомобилей. Как отметил Бунечко, в результате инцидента, произошедшего на 126-м километре автомобильной дороги М-06 Киев — Чоп вблизи села Березина Житомирской области, движение транспорта в обоих направлениях временно приостановлено. Обстоятельства и эпицентр взрыва сейчас уточняются.