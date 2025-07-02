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Дерево упало на десятилетнюю девочку в Москве

Дерево упало на десятилетнюю девочку в Москве. Об этом в среду, 2 июля, пишет Telegram-канал Mash.

Дерево упало на десятилетнюю девочку в Москве. Об этом в среду, 2 июля, пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что инцидент произошел в СНТ «Дружба» на Киевском шоссе.

Ребенок находится без сознания. На месте происшествия работают медики, передает Telegram-канал.

Ранее дерево упало на 10-летнюю девочку в Подольске из-за сильного ветра. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму и гематому в области виска.

До этого на голову ребенка упал рекламный щит. Инцидент произошел, когда девочка вместе с мамой переходила дорогу по пешеходному переходу в Подмосковье. Из-за порыва ветра со столба на ребенка упал рекламный щит. Правоохранителями была организована доследственная проверка.