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Два жителя Белгородской области ранены из-за детонации беспилотника ВСУ

Украинский дрон атаковал автомобиль, сообщил Вячеслав Гладков.

Источник: Аргументы и факты

В Белгородской области два мирных жителя получили ранения в результате детонации беспилотника ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона вячеслав Гладков.

«Недалеко от села Чайки Белгородского района FPV-дрон атаковал машину… У женщины зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, баротравма и слепое осколочное ранение спины… Мужчина получил баротравму», — уточнил он.

Также Гладков добавил, что от удара дрона машина загорелась, возгорание к настоящему времени ликвидировали.

Ранее Александр Хинштейн сообщил, что в Курской области пострадали два мирных жителя из-за дронов ВСУ. Пострадавших при атаке дронов ВСУ доставили в больницу.

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