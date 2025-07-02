Два жителя Белгородской области ранены из-за детонации беспилотника ВСУ

В Белгородской области два мирных жителя получили ранения в результате детонации беспилотника ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона вячеслав Гладков.
«Недалеко от села Чайки Белгородского района FPV-дрон атаковал машину… У женщины зафиксирована закрытая черепно-мозговая травма, баротравма и слепое осколочное ранение спины… Мужчина получил баротравму», — уточнил он.
Также Гладков добавил, что от удара дрона машина загорелась, возгорание к настоящему времени ликвидировали.
Ранее Александр Хинштейн сообщил, что в Курской области пострадали два мирных жителя из-за дронов ВСУ. Пострадавших при атаке дронов ВСУ доставили в больницу.
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