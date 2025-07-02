Mash: дерево рухнуло на девочку в Москве, приехала реанимация

На месте работают реанимация и скорая.
На 10-летнюю девочку упало дерево в Москве. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«Трагедия произошла в СНТ “Дружба” на Киевском шоссе. На 10-летнюю девочку упало дерево», — отмечает Mash.
Ребенок без сознания. На месте работает реанимация и скорая помощь. Родители пострадавшей находятся рядом.
Ранее штормовой ветер, пронесшийся по Москве 8 июня, повалил 62 дерева и повредил 28 автомобилей в разных районах столицы. Наиболее пострадали дворы и улицы в Западном и Юго-Западном административных округах Москвы.