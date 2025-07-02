В Версальском дворце во время экскурсии умерла 10-летняя девочка

Служба безопасности немедленно оказала девочке первую помощь. В скором времени на место прибыли пожарные и медицинская бригада из Версаля. Спасатели пытались реанимировать девочку с помощью непрямого массажа сердца, но безуспешно. Через час после начала реанимации врачи констатировали смерть.