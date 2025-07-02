Трамп снял санкции с ряда активов России

Ранее западные страны, включая Австралию и Новую Зеландию, расширяли санкционные списки против российских физических и юридических лиц, связанных с военной промышленностью, бизнесом и медиа. В частности, Австралия недавно ввела ограничения против 37 человек и 7 компаний, а также отдельных артистов и журналистов. Президент России Владимир Путин отмечал, что подобные меры могут сказаться на мировой экономике и интересах самих инициаторов санкций.