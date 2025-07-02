NZZ: Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия

Урсула фон дер Ляйен столкнулась с критикой.
Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен могут выразить вотум недоверия при голосовании. Об этом сообщают источники.
«Урсула фон дер Ляйен на следующей неделе столкнется с голосованием по вотуму недоверия в Европейском парламенте. Председатель парламента Роберта Метсола проинформировала об этом лидеров парламентских групп», — передает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на источники.
Перед переизбранием на свой пост фон дер Ляйен заявила, что стремится превратить ЕС в военно-политический блок. Для этого будет создан специальный фонд для инвестиций в оборонную промышленность. Особое внимание сосредоточено на развитии военно-морских, наземных, воздушных, космических оборонных систем. Также она заявила, что поддержка Украины стала «лучшей инвестицией в европейскую безопасность».