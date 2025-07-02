NZZ: Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия

Перед переизбранием на свой пост фон дер Ляйен заявила, что стремится превратить ЕС в военно-политический блок. Для этого будет создан специальный фонд для инвестиций в оборонную промышленность. Особое внимание сосредоточено на развитии военно-морских, наземных, воздушных, космических оборонных систем. Также она заявила, что поддержка Украины стала «лучшей инвестицией в европейскую безопасность».