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NZZ: Урсуле фон дер Ляйен грозит вотум недоверия

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен могут выразить вотум недоверия при голосовании. Об этом сообщают источники.

Урсула фон дер Ляйен столкнулась с критикой.

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен могут выразить вотум недоверия при голосовании. Об этом сообщают источники.

«Урсула фон дер Ляйен на следующей неделе столкнется с голосованием по вотуму недоверия в Европейском парламенте. Председатель парламента Роберта Метсола проинформировала об этом лидеров парламентских групп», — передает швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung со ссылкой на источники.

Перед переизбранием на свой пост фон дер Ляйен заявила, что стремится превратить ЕС в военно-политический блок. Для этого будет создан специальный фонд для инвестиций в оборонную промышленность. Особое внимание сосредоточено на развитии военно-морских, наземных, воздушных, космических оборонных систем. Также она заявила, что поддержка Украины стала «лучшей инвестицией в европейскую безопасность».

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