В Светлом на пешеходном переходе сбили трёх женщин

По оперативной информации, 2 июля в 17:30 на ул. Калининградской 18-летний водитель, управляя автомобилем «Фольксваген», совершил наезд на трех пешеходов (49, 54 и 56 лет), которые переходили проезжую часть по пешеходному переходу слева направо по ходу движения автомобиля. Их направили в медицинское учреждение.