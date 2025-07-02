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У родни Елены Блиновской хотят забрать имущество: Спорные активы стоят до 600 млн рублей

ТАСС: Имущество семьи Елены Блиновской просят признать ее активами.

Финансовый управляющий просит суд признать активами Елены Блиновской все имущество, которыми владеют ее отец Олег Останин, мать Нина Останина и брат Александр. Этой собственностью хотят гасить долг по банкротству. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на юриста блогера Ивана Морозова.

— Основание — потому что в рамках уголовного дела был наложен арест на это имущество. Арбитраж рассмотрит эти требования 7 июля, — цитирует агентство Морозова.

Адвокат также считает, что активы, которые хотят признать за Блиновской, блогер никогда не покупала и они с ней никогда не были связаны. В частности, он указывает в беседе с ТАСС, что в деле фигурирует квартира в Ярославле, которую ее родители приватизировали, когда Блиновской было 13 лет. В общей сложности спорные активы, по данным агентствам, на рынке недвижимости могут оцениваться от 400 до 600 млн рублей.

Елену Блиновскую признали банкротом в ноябре 2024 года. Общий долг блогера составил около 1,5 млрд рублей. Большую часть требований, а именно — свыше 1,1 млрд рублей, предъявила Федеральная налоговая служба.

Кроме того, за вменяемые ей преступления Блиновскую осудили на пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

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