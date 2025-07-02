У родни Елены Блиновской хотят забрать имущество: Спорные активы стоят до 600 млн рублей

Адвокат также считает, что активы, которые хотят признать за Блиновской, блогер никогда не покупала и они с ней никогда не были связаны. В частности, он указывает в беседе с ТАСС, что в деле фигурирует квартира в Ярославле, которую ее родители приватизировали, когда Блиновской было 13 лет. В общей сложности спорные активы, по данным агентствам, на рынке недвижимости могут оцениваться от 400 до 600 млн рублей.