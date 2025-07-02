На Урале арестовали еще двух подозреваемых в убийстве прошлых лет

Ленинский районный суд Екатеринбурга принял решение об аресте Камала Сафарова и Азиза Абасова, которые проходят по делу об убийствах прошлых лет. Об этом в среду, 2 июля, сообщили в пресс-службе инстанции.
— Ленинский районный суд Екатеринбурга рассмотрел ходатайство следователя и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого Сафарова Камала Гадимали оглы по 19 июля включительно, — говорится в Telegram-канале судов Свердловской области.
Уточняется, что Сафаров подозревается в совершении преступления по статье об убийстве. Постановление суда не вступило в законную силу.
Аналогичное наказание по той же статье получил и Азиз Абасов, говорится в публикации.
В Екатеринбурге прошла масштабная операция по задержанию группы азербайджанцев, среди которых искали подозреваемого в убийстве. МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах посольства России Петра Волоковых из-за задержания своих граждан.