Мальчик утонул во время купания в необорудованном месте в ХМАО. Видео © Пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, очевидец на маломерном судне бросил спасательный круг одному ребёнку, а другого вытащил из воды и оказал первую помощь. Но помочь мальчику не удалось. В МЧС напомнили о необходимости купаться только в оборудованных местах и не оставлять детей без присмотра.
Ранее Life.ru сообщал, что в московском районе Строгино утонул 51-летний москвич. Согласно показаниям его товарища, перед заплывом они вместе пили пиво. По его словам, погибший не умел плавать, но под воздействием алкоголя переоценил свои возможности и решил окунуться.