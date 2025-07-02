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Мальчик утонул во время купания в необорудованном месте в ХМАО

В Нефтеюганске на протоке Юганская Обь произошла трагедия: трое детей 2014 года рождения купались без присмотра взрослых, в результате двое начали тонуть. Один ребёнок погиб. Об этом сообщили в МЧС России.

Источник: Life.ru

Мальчик утонул во время купания в необорудованном месте в ХМАО. Видео © Пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, очевидец на маломерном судне бросил спасательный круг одному ребёнку, а другого вытащил из воды и оказал первую помощь. Но помочь мальчику не удалось. В МЧС напомнили о необходимости купаться только в оборудованных местах и не оставлять детей без присмотра.

Ранее Life.ru сообщал, что в московском районе Строгино утонул 51-летний москвич. Согласно показаниям его товарища, перед заплывом они вместе пили пиво. По его словам, погибший не умел плавать, но под воздействием алкоголя переоценил свои возможности и решил окунуться.