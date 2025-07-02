Мальчик утонул во время купания в необорудованном месте в ХМАО

По данным ведомства, очевидец на маломерном судне бросил спасательный круг одному ребёнку, а другого вытащил из воды и оказал первую помощь. Но помочь мальчику не удалось. В МЧС напомнили о необходимости купаться только в оборудованных местах и не оставлять детей без присмотра.