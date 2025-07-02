Дата третьего раунда переговоров и прекращение поставок Киеву от США: главное об СВО на 2 июля

В Кремле рассказали о работе над третьем раундом переговоров Москвы и Киева. По ожиданиям российской стороны, дату определят в ближайшее время. Заявление Кремля прозвучало на фоне того, что США приостановили поставки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и ракет Stinger на Украину. Однако позже стало известно, что Великобритания продолжит оказывать военную помощь Киеву несмотря на отказ Соединенных Штатов. Главное о спецоперации на Украине к 1 июля — в материале URA.RU.