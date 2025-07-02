Дата третьего раунда переговоров и прекращение поставок Киеву от США: главное об СВО на 2 июля

США приостановили поставки ЗРК Patriot, а также ракет Hellfire и Stinger на Украину.
В Кремле рассказали о работе над третьем раундом переговоров Москвы и Киева. По ожиданиям российской стороны, дату определят в ближайшее время. Заявление Кремля прозвучало на фоне того, что США приостановили поставки зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot и ракет Stinger на Украину. Однако позже стало известно, что Великобритания продолжит оказывать военную помощь Киеву несмотря на отказ Соединенных Штатов. Главное о спецоперации на Украине к 1 июля — в материале URA.RU.
Дата третьего раунда переговоров между РФ и Украиной.
В России ожидают, что в скором времени стороны смогут прийти к согласию относительно даты проведения третьего раунда переговоров с Украиной. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что конкретная дата хоть и отсутствует на данный момент, однако делегации двух стран ведут активную работу по этому направлению.
США приостановили поставки оружия на Украину.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕРоссия начала использовать бронепоезда в Донбассе, ВС РФ продвигаются в Липцах — карта СВО 2 июля.
Вашингтон прекратил поставки Киеву ряда вооружений. В их числе ЗРК Patriot, ракеты Stinger и Hellfire. Об этом сообщил телеканал NBC, ссылаясь на источники в Пентагоне и конгрессе.
«Задерживаемое (для поставок Украине — прим. URA.RU) оружие включает десятки перехватчиков Patriot, тысячи 155-миллиметровых осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов, более 100 ракет Hellfire, более 250 высокоточных ракетных систем GMLRS, а также десятки ракет класса “земля — воздух” Stinger, ракет класса “воздух — воздух” AIM и гранатометов», — говорится в сообщении NBC.
Факт приостановки поставок подтвердила представитель администрации Белого дома Анна Келли. Она отметила, что такое решение принято в целях приоритета национальных интересов Соединенных Штатов.
Великобритания продолжит снабжать Украину оружием.
Несмотря на приостановку поставок боеприпасов со стороны США, Великобритания не остановила предоставление Украине военной помощи и продолжает поставлять вооружение. Об этом газета The Guardian со ссылкой на британских чиновников.
«Британские источники сообщили, что решение США не повлияло на их собственные поставки [оружия] на Украину. Европейские союзники Украины пытались заполнить некоторые пробелы, но западные военные давно признали, что американское оружие представляет собой лучшее из имеющихся боеприпасов, а некоторые из них считаются критически важными для военных действий Киева», — говорится в материале The Guardian.
Убийство американского наемника.
Американский наемник Даниэль Александр Пол Вудс-Риз, участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ с 2022 года, был уничтожен военнослужащими Северной группировки российских войск. Об этом рассказали в российских силовых структурах.
Как сообщил источник, наемник пребывал на территории Украины с 2022 года, где обзавелся семьей. Он принимал участие в боевых действиях в составе подразделений ГУР Украины. Его убили 29 июня в районе Алексеевки Сумской области.
ВС РФ нанесли удар по украинскому ВПК.
Российская армия нанесла удары по предприятиям ВПК Украины, цехам сборки ударных дронов и местам их хранения. Об этом рассказали в Минобороны РФ. Удары наносились с помощью авиации, дронов и артиллерией российской армии.
Российские ПВО сбили за сутки больше 100 дронов ВСУ.
За сутки российские системы ПВО обнаружили и сбили 131 украинский БПЛА, а также перехватили семь управляемых авиационных бомб. Четыре из них были уничтожены в небе над Крымом.
210 тысяч контрактников поступили на службу в ВС РФ в 2025 году.
В течение первых шести месяцев этого года свыше 210 тысяч граждан подписали контракты на прохождение военной службы в рядах ВС РФ. Об этом рассказал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Он также сообщил, что с начала 2025 года свыше 18 тысяч человек вступили на контрактную службу в добровольческие формирования. Медведев подчеркнул, что таких показателей удалось достичь благодаря эффективному взаимодействию соответствующих структур. Кроме того, он особо отметил проявленный гражданами высокий уровень патриотизма при заключении контракта.
Российские дроны уничтожили танк в зоне СВО.
Расчетами FPV-дронов 25-й общевойсковой армии, входящей в состав группировки войск «Запад», в зоне СВО были уничтожены танк, бронетранспортер, миномет калибра 82 мм, а также украинские военнослужащие. Об этом сообщает Пятый канал.