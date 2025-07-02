Госдеп пояснил нюансы прекращения поставок оружия Украине

«Это не станет фактором (в мирных переговорах — прим. URA.RU), потому что мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Только этот аспект, случай, ситуация, которая изменилась», — заявила Брюс на брифинге. Она подчеркнула, что решение об ограничении поставок отдельных типов вооружений связано с необходимостью ставить интересы США на первое место.