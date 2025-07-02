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Госдеп пояснил нюансы прекращения поставок оружия Украине

США не прекращают военную поддержку Украины, несмотря на остановку поставок ряда зенитных и других ракетных вооружений. Об этом 2 июля сообщила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

Ранее США перестали поставлять боеприпасы для ПВо.

США не прекращают военную поддержку Украины, несмотря на остановку поставок ряда зенитных и других ракетных вооружений. Об этом 2 июля сообщила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс.

«Это не станет фактором (в мирных переговорах — прим. URA.RU), потому что мы не останавливали отправку вооружений на Украину. Только этот аспект, случай, ситуация, которая изменилась», — заявила Брюс на брифинге. Она подчеркнула, что решение об ограничении поставок отдельных типов вооружений связано с необходимостью ставить интересы США на первое место.

Брюс пояснила, что глава администрации США руководствовался внутренними приоритетами страны при принятии данного решения. Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в Пентагоне и конгрессе сообщал, что среди вооружений, поставки которых временно приостановлены, находятся десятки перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire и десятки ракет Stinger.