В «Тайгане» заступились за спортсменку, которая дала вейп орангутангу

«Мне хочется обратиться к Федерации спорта России и к тренеру этой девочки, и к декану университета, в котором она учится: не ломайте девчонке судьбу. Да, она сделала глупость, да, Дана — это ценнейшее, умнейшее животное, но тем не менее», — сказала она в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Тайгана», попросив пересмотреть решение о её исключении.