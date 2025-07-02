В «Тайгане» заступились за спортсменку, которая дала вейп орангутангу

«Мне хочется обратиться к Федерации спорта России и к тренеру этой девочки, и к декану университета, в котором она учится: не ломайте девчонке судьбу. Да, она сделала глупость, да, Дана — это ценнейшее, умнейшее животное, но тем не менее», — сказала она в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале «Тайгана», попросив пересмотреть решение о её исключении.
Напомним, появилось видео, на котором Лучкина курит вейп и предлагает его орангутангу. Президент Международной ассоциации бокса Умар Кремлёв потребовал от спортсменки объяснений и призвал провести с ней воспитательную беседу. В среду стало известно, что орангутан чувствует себя лучше, а тренер Анастасии сообщил, что она исключена из клуба за свои действия. А сегодня сообщалось, что накурившую орангутана в Крыму боксёршу исключили из спортивного клуба.