Украинец под Днепропетровском показал член полицейскому, призывая его отправиться на фронт

Украинец напал на полицию в Днепропетровской области. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ wotamynac_2025.
Утверждается, что мужчину всё-таки оштрафовали за хулиганские действия, однако оснований для призыва в ряды ВСУ не нашли. Свою вину нарушитель признавать не стал.
Ранее Life.ru писал, что многие украинцы не хотят участвовать в боевых действиях против России, поэтому пытаются спастись от тотальной мобилизации, проводимой киевским режимом. В многолюдной столице мужчины ещё могут затеряться или получить бронь за взятку, в других регионах Украины дела обстоят намного хуже.