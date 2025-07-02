Сын главы Азербайджана мог задолжать около млн за элитный особняк: отличник в учебе, слухи о преемственности

Предполагается, что Алиев владеет роскошным особняком в подмосковной Барвихе.
Сын президента Азербайджана Ильхама Алиева, 27-летний Гейдар Алиев, оказался в списке должников по налогам на имущество. За ним числится задолженность в размере почти миллиона рублей за роскошный особняк в подмосковной Барвихе.
Однако официального подтверждения, что недвижимость действительно принадлежит сыну азербайджанского лидера, нет. Сведения о налоговых проблемах Алиева появились на фоне заметного охлаждения в отношениях между Россией и Азербайджаном после серии задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге. Что известно о долгах Алиева, как он получил золотую медаль и заменит ли он отца на посту президента — в материале URA.RU.
Налоговые проблемы наследника.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕMash: сын лидера Азербайджана задолжал почти миллион рублей по налогам.
По данным telegram-канала Mash, за Алиевым ним числится задолженность в 946 тысяч рублей за роскошный особняк площадью 1600 квадратных метров в элитном поселке «Сады Майендорф» в Барвихе.
Стоимость объекта оценивается в 35 млн долларов (около 2,7 млрд рублей). Налоговые органы Московской области уже подавали иски в суд, но взыскать долг пока не удалось — в базе ФССП допущена ошибка в дате рождения Алиева, что затрудняет процедуру. Официального подтверждения, что дом принадлежит именно сыну азербайджанского лидера, нет. Некоторые источники предполагают, что речь может идти о его полном тезке.
Мраморный особняк.
По данным telegram-канала Shot, коттедж в Жуковке расположен на участке 15 соток и скрыт за высоким забором. Внутри — кинозал, 12-метровый бассейн, сауна, каминный зал и несколько спален с индивидуальными санузлами. Отделка включает мрамор, египетский шелк и даже элементы из сапфира. Ранее собственник пытался продать дом: сначала за 359 млн рублей, но из-за сложностей с документами цену снизили до 282,5 млн, сообщает Life.
Золотой медалист.
Алиев окончил школу с отличием — его имя значится в списке выпускников 2013 года, награжденных золотой медалью. Согласно приказу министра образования Азербайджана, его имя было внесено в «Книгу почета» Современного образовательного комплекса имени Гейдара Алиева в Баку.
Это достижение стало первым шагом в биографии молодого Алиева, который затем поступил в престижную Академию государственного управления при президенте Азербайджана. Однако, в отличие от своих сестер — Лейлы и Арзу, активно появляющихся в светской хронике, Гейдар держится в тени.
Где служил наследник Алиева.
Алиев служил в элитных подразделениях спецназа Фото: STRINGER/EPA/ТАСС.
После окончания школы и университета Алиев, вопреки ожиданиям многих, выбрал военную службу. В 2018—2019 годах он проходил подготовку в элитных подразделениях спецназа при Службе государственной безопасности Азербайджана.
Хотя официальные источники подчеркивают, что он прошел полный курс боевой подготовки, оппозиционные СМИ утверждают, что служба якобы носила формальный характер. Церемония принятия присяги прошла с участием родителей — Ильхама Алиева и вице-президента Мехрибан Алиевой.
Дипломатия и бизнес.
Получив образование в Академии государственного управления, Гейдар начал карьеру в правящей партии «Новый Азербайджан». Он также занимается бизнесом, хотя подробности его предпринимательской деятельности остаются закрытыми.
В 2024 году его все чаще стали замечать на важных государственных мероприятиях — от экономических совещаний до переговоров с лидерами ОАЭ. Это дает основания полагать, что семья Алиевых постепенно готовит его к более серьезной роли в политике.
Слухи о преемственности.
Ильхам Алиев начинал политическую карьеру с должности в правительствеФото: Владимир Андреев © URA.RU.
В последнее время Алиев все чаще появляется на официальных мероприятиях вместе с отцом. В сентябре 2024 года он присутствовал на заседании кабинета министров Азербайджана. После этого появились слухи, что наследник занимает должность в Министерстве экономики.
Оппозиционные издания проводят параллели с биографией его отца: Ильхам Алиев тоже начинал с должности в правительстве, прежде чем возглавить страну. Теперь вопрос в том, повторит ли сын этот путь.