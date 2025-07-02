Сын главы Азербайджана мог задолжать около млн за элитный особняк: отличник в учебе, слухи о преемственности

Однако официального подтверждения, что недвижимость действительно принадлежит сыну азербайджанского лидера, нет. Сведения о налоговых проблемах Алиева появились на фоне заметного охлаждения в отношениях между Россией и Азербайджаном после серии задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге. Что известно о долгах Алиева, как он получил золотую медаль и заменит ли он отца на посту президента — в материале URA.RU.