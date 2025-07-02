ФССП возбудила производство против владельца «Крокус Групп» Араза Агаларова

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала исполнительное производство против бизнесмена из Азербайджана Араза Агаларова. Эта информация в среду, 2 июля, появилась в реестре должников физических лиц.
Само производство инициировали еще 26 июня. При этом столичный Пресненский районный суд выдал надлежащий исполнительный лист 7 мая.
Агаларову принадлежат группы компаний «Крокус Групп» (Crocus Group). В 2020 году он оказался на 55-м месте в рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России» с состоянием в 1,7 миллиарда долларов.
27 июня в Екатеринбурге силовики провели масштабную операцию по задержанию группы азербайджанцев. Среди них искали подозреваемого в убийстве торговца, которое произошло в 2001 году. В ходе проверок двое мужчин скончались.
1 июля Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 19 июля Бакира Сафарова — четвертого фигуранта преступной группы по делу об убийствах. В пресс-службе Свердловского областного суда отметили, что следствие сразу просило арест для обвиняемого. «Вечерняя Москва» рассказала, что последовало за арестами и как на них отреагировала азербайджанская сторона.