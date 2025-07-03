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Пожар в гаражном кооперативе произошел на севере Москвы

Пожар в гаражном кооперативе произошел на севере Москвы. Об этом сообщили в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по столице в среду, 2 июля.

Источник: AP 2024

«Поступило сообщение о пожаре на ул. 3-я Песчаная, д. 2, стр. 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в гаражном кооперативе произошло загорание ряда гаражей», — сказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».

По данным агентства, сгорело 13 гаражей на площади 234 кв. м.

Для ликвидации чрезвычайной ситуации были задействованы 24 сотрудника оперативных служб и семь единиц специальной техники, сообщается на сайте kp.ru.

Пострадавших нет, к настоящему времени пожар ликвидирован, пишет «Москва 24».

Ранее в этот день два автомобиля сгорели в центре Москвы. К настоящему моменту возгорание потушили.