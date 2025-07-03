Пожар в гаражном кооперативе произошел на севере Москвы

«Поступило сообщение о пожаре на ул. 3-я Песчаная, д. 2, стр. 1. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что в гаражном кооперативе произошло загорание ряда гаражей», — сказали в ведомстве агентству городских новостей «Москва».
По данным агентства, сгорело 13 гаражей на площади 234 кв. м.
Для ликвидации чрезвычайной ситуации были задействованы 24 сотрудника оперативных служб и семь единиц специальной техники, сообщается на сайте kp.ru.
Пострадавших нет, к настоящему времени пожар ликвидирован, пишет «Москва 24».
Ранее в этот день два автомобиля сгорели в центре Москвы. К настоящему моменту возгорание потушили.