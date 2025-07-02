Три села вблизи курорта Чешме в Турции эвакуировали из-за пожара

Напомним, турецкие пожары бушуют в Сеферихисаре, а также в районах Мендерес и Газиэмир, которые расположены в горах, вдали от побережья. Пламя вплотную приблизилось к жилым строениям. По свидетельствам очевидцев, огненная стихия разгорается в непосредственной близости от курортного города Кушадасы.