Девушка арестованного в Азербайджане россиянина назвала его задержание похищением

Анастасия предположила, что на Илью могли выйти через местное МФЦ, так как они подавали документы на регистрацию. Арендодатель квартиры, где они остановились, также попытался узнать о местонахождении Ильи, но безрезультатно. Его телефон нашли в полицейском участке Баку, а сам он оказался в СИЗО.