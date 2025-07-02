Банда пенсионерок обнесла магазин в Кирове ради водки и закуски к ней

Группа пенсионерок выкрала водку и закуску из одного из кировских супермаркетов. В Сети распространились видео с камер магазина.
На опубликованных кадрах видно, как женщины по очереди подходят к прилавкам и складывают продукты в черные сумки, стараясь не вызывать подозрений. Как пишет издание NEWS.ru в своем Telegram-канале, пенсионерки разработали целую схему кражи. Пока одна отвлекала внимание сотрудников магазина, другие поочередно складывали спиртное и еду в сумки.
Помимо водки из магазина пропали масло, сыр и мясо. В настоящий момент полиция разыскивает воровок.
Еще один необычный случай произошел на прошлой неделе в Зеленограде. Двое полуголых и босых мужчин украли шашлык с пивом из магазина. Полиции вскоре удалось задержать беглецов. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 20 и 25 лет, один из которых ранее уже был судим.