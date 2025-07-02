Банда пенсионерок обнесла магазин в Кирове ради водки и закуски к ней

Еще один необычный случай произошел на прошлой неделе в Зеленограде. Двое полуголых и босых мужчин украли шашлык с пивом из магазина. Полиции вскоре удалось задержать беглецов. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 20 и 25 лет, один из которых ранее уже был судим.