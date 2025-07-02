Пентагон отказался разглашать, какое оружие продолжит поставлять ВСУ

США частично прекратили поставки оружия Киеву.
Министерство обороны США не будет раскрывать подробности о типах и количестве боеприпасов, поставляемых Украине. Об этом 2 июля сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл, отвечая на вопросы журналистов.
«Мы не будем предоставлять обновленную информацию о конкретных объемах или типах боеприпасов, передаваемых Украине, а также о сроках, связанных с этими поставками», — заявил Парнелл. Он подчеркнул, что дополнительные детали о военной помощи не будут разглашаться по соображениям безопасности.
Ранее стало известно, что США приостановили поставки ряда зенитных и других ракетных систем, включая десятки перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire и несколько десятков ракет Stinger. Об этом сообщал телеканал NBC со ссылкой на источники в Пентагоне и конгрессе. Несмотря на это, официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс отметила, что Вашингтон продолжает оказывать военную поддержку Украине и не намерен полностью прекращать помощь.