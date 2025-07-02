Пентагон отказался разглашать, какое оружие продолжит поставлять ВСУ

Ранее стало известно, что США приостановили поставки ряда зенитных и других ракетных систем, включая десятки перехватчиков Patriot, более 100 ракет Hellfire и несколько десятков ракет Stinger. Об этом сообщал телеканал NBC со ссылкой на источники в Пентагоне и конгрессе. Несмотря на это, официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс отметила, что Вашингтон продолжает оказывать военную поддержку Украине и не намерен полностью прекращать помощь.