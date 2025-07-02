Пентагон: США проявили здравый смысл, отказав Украине в оружии

Ранее решение США временно прекратить поставки критически важных вооружений, включая ракеты для Patriot и артиллерийские снаряды, вызвало обеспокоенность у Киева, который заявил о риске ослабления своей обороны и наступательных возможностей. Среди задержанных поставок — десятки ракет и тысячи снарядов, что, по данным СМИ, связано с обеспокоенностью Вашингтона по поводу собственных военных запасов. Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что Украина нуждается в поддержке, несмотря на приоритеты США.