Пентагон: США проявили здравый смысл, отказав Украине в оружии

Поставки приостановлены для проверки количества оружия на складах Америки.
Пентагон объявил о временной приостановке поставок отдельных видов вооружений Украине для проведения оценки состояния собственных военных складов. Об этом сообщил официальный представитель американского военного ведомства Шон Парнелл на брифинге для журналистов.
«Мы рассматриваем это как проявление здравого смысла, прагматичный шаг к созданию структуры для оценки того, какие боеприпасы отправляются и куда», — пояснил Парнелл. По словам представителя Белого дома, приостановка поставок связана с истощением американских запасов вооружений и необходимостью поставить интересы США на первое место при принятии решений о дальнейших военных поставках.
Ранее решение США временно прекратить поставки критически важных вооружений, включая ракеты для Patriot и артиллерийские снаряды, вызвало обеспокоенность у Киева, который заявил о риске ослабления своей обороны и наступательных возможностей. Среди задержанных поставок — десятки ракет и тысячи снарядов, что, по данным СМИ, связано с обеспокоенностью Вашингтона по поводу собственных военных запасов. Генсек НАТО Марк Рютте отметил, что Украина нуждается в поддержке, несмотря на приоритеты США.