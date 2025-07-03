Прокуратура контролирует расследование ДТП в городе Светлом

По предварительной информации, водитель, 2006 года рождения, совершил наезд на пешеходов.
Инцидент произошел на регулируемом пешеходном переходе, где автомобиль сбил трех женщин, переходивших дорогу. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы для оказания медицинской помощи.
На месте происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Координацию их работы осуществляет прокурор города Светлого Николай Мяшин.
Прокуратура области взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП. Ведомство будет следить за ходом и результатами процессуальной проверки по данному факту, обеспечивая всестороннее и объективное расследование происшествия.
В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по выяснению всех деталей случившегося и установлению причин ДТП.