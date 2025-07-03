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Прокуратура контролирует расследование ДТП в городе Светлом

Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 2 июля 2025 года, в городе Светлом.

Источник: Kaliningradnews

По предварительной информации, водитель, 2006 года рождения, совершил наезд на пешеходов.

Инцидент произошел на регулируемом пешеходном переходе, где автомобиль сбил трех женщин, переходивших дорогу. Все пострадавшие были экстренно госпитализированы для оказания медицинской помощи.

На месте происшествия оперативно прибыли сотрудники правоохранительных органов. Координацию их работы осуществляет прокурор города Светлого Николай Мяшин.

Прокуратура области взяла на контроль установление всех обстоятельств ДТП. Ведомство будет следить за ходом и результатами процессуальной проверки по данному факту, обеспечивая всестороннее и объективное расследование происшествия.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия по выяснению всех деталей случившегося и установлению причин ДТП.