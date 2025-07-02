Две семьи мигрантов из Азербайджана выдворили из России после драки в Петербурге

Две семьи граждан Азербайджана выдворены из России после того, как их несовершеннолетние сыновья избили 16-летнего петербуржца. Зачинщиком конфликта признан 13-летний подросток, который вместе с 15-летним соучастником и их родными депортирован на родину. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.