«Полностью уничтожены»: под Житомиром на двух производственных объектах прогремели мощные взрывы

«Единственное, что могу сказать, что событие произошло на территории двух производственных помещений, которые полностью уничтожены», — сказал Сокальский в эфире телеканала «Киев-24», добавив, что взрывы были «мощными» и сопровождались «далеко идущей» взрывной волной.