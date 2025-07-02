«Полностью уничтожены»: под Житомиром на двух производственных объектах прогремели мощные взрывы

Два мощных взрыва прозвучали под Житомиром в северо-западной части Украины. В результате уничтожены два производственных объекта около села Березина. При этом причина взрывов остается «непонятной», по словам главы местной общины Сергея Сокальского.
«Единственное, что могу сказать, что событие произошло на территории двух производственных помещений, которые полностью уничтожены», — сказал Сокальский в эфире телеканала «Киев-24», добавив, что взрывы были «мощными» и сопровождались «далеко идущей» взрывной волной.
Также известно, что после взрывов поврежденными оказались три линии электропередачи, без света остались 735 домов. Об этом информировали местные энегетики.
Накануне агентство УНИАН сообщило о двух мощных взрывах на АЗС в Житомире, сопровождавшихся мощным столбом дыма. После взрывов пришлось перекрыть движение по трассе, ведущей к Киеву.
Ранее жители львовского Дрогобыча оповестили об отключениях электричества в некоторых частях города. По информации от местных властей, фиксируются взрывы. На их фоне в городе произошел пожар.