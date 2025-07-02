МВД: Двух подростков из Азербайджана с семьями выдворили из РФ за драку

Из-за драки между подростками в Санкт-Петербурге семьи двух участников — 13-летнего зачинщика и 15-летнего соучастника — были высланы из России, сообщили в МВД региона.
«Полицейские оперативно установили зачинщика драки, 13-летнего гражданина Азербайджана, который вместе с семьей по решению полиции был выслан в страну исхода», — следует из сообщения.
Уточняется, что 16-летний подросток был госпитализирован с травмами после столкновения с 13-летним гражданином Азербайджана. Конфликт начался с перепалки в соцсети, а при личной встрече младший подросток привел с собой друзей, что привело к избиению старшего.
Сообщается, что в среду был допрошен 15-летний азербайджанец, причастный к инциденту. Его семья, как и в предыдущем случае, также была выдворена из страны.
Ранее KP.RU писал о массовой драке в Новосибирске между фанатами футбольных команд «Легион» и «Славянский фонд».