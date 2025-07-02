Bloomberg: в НАТО просят США пересмотреть приостановку поставок оружия ВСУ

НАТО призывает США пересмотреть приостановку поставок оружия Украине. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах.
«Решение приостановить некоторые поставки ракет ПВО и артиллерийских снарядов застало Украину и ее союзников врасплох. Особенно с учетом того, что оно было принято всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить больше ракет Patriot на Украину. Один из союзников по НАТО оказывает давление на Пентагон, требуя пересмотреть этот шаг», — приводит агентство Bloomberg слова европейского чиновника.
По данным издания, европейские чиновники выражают обеспокоенность тем, что подобный шаг может ослабить обороноспособность Украины в условиях продолжающегося конфликта и усилить позиции России на поле боя. В НАТО продолжаются консультации по данному вопросу. По словам источников Bloomberg, дипломатическое давление на Пентагон будет продолжено.
Ранее стало известно, что решение США приостановить часть поставок ракет противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийских снарядов для Украины. Это стало неожиданностью как для Киева, так и для его западных союзников. Постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что приостановка поставок Украине ряда вооружений объясняется тем, что Вашингтону необходимо обеспечить свои собственные военные нужды. По его словам, необходимы гарантии, что у американской армии «есть достаточно ракет Patriot и комплексов ПВО», пишет «Национальная служба новостей».