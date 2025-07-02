Bloomberg: в НАТО просят США пересмотреть приостановку поставок оружия ВСУ

«Решение приостановить некоторые поставки ракет ПВО и артиллерийских снарядов застало Украину и ее союзников врасплох. Особенно с учетом того, что оно было принято всего через несколько дней после того, как президент США Дональд Трамп заявил, что готов отправить больше ракет Patriot на Украину. Один из союзников по НАТО оказывает давление на Пентагон, требуя пересмотреть этот шаг», — приводит агентство Bloomberg слова европейского чиновника.