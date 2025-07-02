ТАСС: подготовка к теракту в «Крокус сити холл» велась с июня 2023 года

Согласно имеющимся данным, на указанных территориях террористы прошли обучение стрельбе из огнестрельного оружия. Уточняется, что подготовка включала не только боевую и психологическую тренировку, но и детальное изучение тактики террористических атак, работы с вооружением, взрывчатыми и отравляющими веществами. Ранее Генпрокуратура РФ завершила следствие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» и передала материалы в суд.