ТАСС: подготовка к теракту в «Крокус сити холл» велась с июня 2023 года

Согласно документам, доступным ТАСС, подготовка террористов для атаки на концертный зал «Крокус Сити Хол» осуществлялась с июня 2023 года на территориях Турции и Афганистана.
«В период с 1 июня 2023 года по 22 марта 2024-го Шамсидин Фаридуни*, Далерджон Мирзоев*, Мухаммадсобир Файзов*, Саидокрами Муродали Рачабализода* прошли обучение террористической деятельности на территории Турецкой Республики», — передает агентство.
Согласно имеющимся данным, на указанных территориях террористы прошли обучение стрельбе из огнестрельного оружия. Уточняется, что подготовка включала не только боевую и психологическую тренировку, но и детальное изучение тактики террористических атак, работы с вооружением, взрывчатыми и отравляющими веществами. Ранее Генпрокуратура РФ завершила следствие по делу о теракте в «Крокус Сити Холле» и передала материалы в суд.
* — Внесены в список экстремистов и терроритов в РФ.