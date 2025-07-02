В Киеве прогремел мощнейший взрыв. Видео

Ранее российские военные поразили на Украине цеха сборки, хранения и пункты управления ударными дронами, склады боеприпасов, взрывчатки и материальных средств. Также удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских сил и наемников в 156 районах, передает «Национальная служба новостей».