Правительство Японии предупредило о риске мощного землетрясения

Угроза связана с возможными подземными толчками магнитудой от 8 до 9 баллов, эпицентр которых может находиться в зоне разлома Нанкай — районе у побережья Японии, где Евразийская и Филиппинская тектонические плиты соприкасаются, образуя глубоководный желоб. По предварительным прогнозам, цунами, спровоцированные подобной сейсмической активностью, могут достигать высоты более 20 метров. В случае реализации такого сценария жертвами стихии могут стать порядка 300 тысяч человек, а число полностью уничтоженных построек превысит два миллиона.